Moria Casán volvió a encender la polémica con una frase filosa que no pasó desapercibida y que volvió a poner en el centro de la escena a Pampita y Zaira Nara.

La diva lanzó un comentario contundente al enterarse de un dato inesperado sobre el nuevo romance que rodea a la menor de las hermanas Nara y no dudó en expresar su mirada, fiel a su estilo frontal y sin filtros.

Todo comenzó luego de que Zaira Nara confesara, días atrás, en el programa La mañana con Moria, que había cerrado el 2025 soltera.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente: esta semana fue vista en Uruguay en actitud muy cercana con Robert Storm, un heredero multimillonario que vive en un castillo en las afueras de París y que pertenece a una de las familias más acaudaladas de Europa. Las imágenes no tardaron en circular y despertaron una ola de comentarios.

Moria Casán, lapidaria con Pampita y Zaira Nara: “Huelen una billetera…”(Fotos: RS Fotos).

En el ciclo televisivo de eltrece, el periodista Gustavo Méndez aportó detalles sobre este romance incipiente pero intenso, que habría avanzado a gran velocidad durante el verano uruguayo.

“Todas las cámaras persiguen a Zaira. La celestina de todo esto fue Pampita”, lanzó el panelista, revelando que la modelo habría sido clave en el acercamiento entre la influencer y el empresario.

MORIA CASÁN CONTRA PAMPITA Y ZAIRA

Fue entonces cuando Moria Casán reaccionó con una de esas frases que quedan flotando en el aire.

Moria Casán, lapidaria con Pampita y Zaira Nara: “Huelen una billetera…” | Créditos: Instagram @pampitaoficial

“Cómo les gusta la billetera. Huelen una billetera y van”, disparó, sin rodeos. Lejos de quedarse ahí, la conductora profundizó su crítica con ironía y picante: “Yo no entiendo. ¿Le dice que le va a buscar a alguien que se merezca y viene por el bolsillo? ¿Cómo hace todo el tiempo para encontrar un multimillonario?”.

El escándalo sumó un capítulo más cuando Méndez reveló un dato que tensó aún más la trama. Según contó, Martín Pepa, actual pareja de Pampita, es muy amigo de Facundo Pieres, ex de Zaira Nara.

“Él sabía que Facundo quería volver con Zaira, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”, aseguró el periodista, alimentando las especulaciones sobre traiciones, códigos rotos y vínculos cruzados dentro del jet set.