La versión de que Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich había explotado hace varios años en boca de Pampito, y si bien en su momento el matrimonio lo desmintió, ahora la capocómica se hizo cargo de la crisis.

“No me enojé cuando contaste de la separación porque era verdad”, sorprendió Dalia en el living de Puro Show.

“Me separé dos días y volvimos. Pero vos tenías razón. Yo me preguntaba ¿cómo sabe? Ahí dije es el mejor y tiene la mejor información. ¡Ni mi mamá sabía!“, halagó al conductor.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann (Foto: Movilpress)

Luego Gutmann se jactó: “Ahora estamos en un muy buen momento”.

Cómo fue la crisis de Gutmann y Wainraich

Ahí se hizo cargo: “Como toda pareja de muchos años, en un momento decís, ¿estaré más plena de otra manera?. Empezamos a hablarlo, pero muy íntimamente".

“Me fui de viaje a la costa, agarré mi autito. Y lo re extrañé, que era una buena señal”, resumió.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann (Foto: Movilpress)

“No nos llegamos a separar. Digamos, fue una prueba para ver qué nos pasaba. Volví chocha en mi casa.Y él está muy muerto por mí”, bromeó.

“Había un desgaste, para mí tener hijos chiquitos es arrollador. Sí. Es como que te arrasas con la pareja. Nos amamos, igual. Es muy duro sobrevivir una pareja teniendo hijos chicos, que es todo el tiempo un quilombo tras otro, apagar incendios todo el tiempo”, cerró Dalia Gutmann sobre Sebastián Wainraich.