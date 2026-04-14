Un momento inesperado se vivió en el programa Tapados de laburo (OLGA) cuando Diego Topa fue entrevistado por un grupo de chicos. Todo empezó cuando Paula Chaves acercó el micrófono a una nena, que sorprendió a todos con una frase que rápidamente se viralizó: “Sabías que las chicas van a las marchas para…”, dijo primero, aunque no se entendió el final.

Topa, desconcertado, le preguntó: “No entendí, ¿qué?”. La pequeña no dudó y reformuló: “Que las chicas van a las marchas para usar su poder”. El artista intentó responder: “Me parece muy bien…”, pero la nena lo interrumpió con una declaración que dejó a todos mudos: “Y también todos odiamos a Milei”.

Paula Chaves y la nena que entrevistó a Topa. Captura: Olga

En ese instante, Chaves le sacó el micrófono y el estudio estalló en risas. Pusieron música, la modelo le dio un beso a la nena y Topa se tapó la cara, sin poder creer lo que acababa de pasar.

Video: Olga

El rumor que obligó a Paula Chaves a salir a aclarar todo

La aclaración de Paula Chaves en la red social X.

La escena se viralizó en redes y muchos usuarios aseguraron que la nena era hija de Paula Chaves.

Sin embargo, la conductora no tardó en desmentir la versión y aclaró la situación en sus redes sociales: “No malinformen. No es mi hija”, escribió, dejando en claro que la nena protagonista del momento no era ni Olivia ni Filipa Alfonso, sus hijas.



