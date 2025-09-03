El paso del tiempo es una de las preocupaciones de Paula Chaves y su llanto en pleno stream dio cuenta de su genuina angustia.

A la conductora de Tapados de Laburo, programa de Olga, la inquieta que sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso, crezcan y vayan dejando atrás su niñez.

En medio de una mudanza y días agitados, Paula se quebró y sus compañeros de trabajo la contuvieron.

Foto: captura de pantalla del stream Tapados de laburo, de Olga.

PAULA CHAVES ROMPIÓ EN LLANTO EN VIVO: “ESTOY DESEQUILIBRADA”

Evelyn Botto: -¿Qué pasó Pau?

Paula Chaves: -Estoy desequilibrada.

Evelyn: -¿Te emociona algo de esto?

Nacho Elizalde: -¿Es la mudanza? ¿El perro?

Evelyn: -Es todo. Va a cumplir 41 el sábado…

Paula: -Se pasa (la vida) muy rápido, en serio. Siento que siempre lloro por lo mismo. En la misma época del mes (se tentó, entre lágrimas). ¡Ay! Pero de verdad...

Evelyn: -Tráiganle una servilleta, por favor.

Paula: (se miró en el monitor) -Estoy desfigurada. Es que en algún momento (mis hijos) van a dejar de mirar los dibujitos, van a salir, van a tomar alcohol. Ay, sigan... Es que arrancamos el programa hablando del paso del tiempo.

