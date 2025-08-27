En 2014, Wanda Nara y Mauro Icardi pasaron por el Registro Civil y celebraron su amor con una mega boda a la que asistieron varias figuras, entre ellas Yanina Latorre y Paula Chaves.

A 11 años de aquel acontecimiento, la conductora de SQP visitó Trato Hecho Famosos y sorprendió al revelar los “delitos” que cometió durante la fiesta, en complicidad con la modelo y actual conductora del stream en Olga.

YANINA LATORRE, COMPLOTADA CON PAULA CHAVES, SE ROBÓ TODO EN EL CASAMIENTO DE WANDA E ICARDI

“Yo fui al casamiento de Wanda y Mauro. Él al principio me quería porque yo los ayudé. Cuando ella se separa de Maxi López, yo quedé del lado de ellos”, le contó Yanina a Santi Maratea en su programa de América.

Y continuó: “Se casaron acá, en la Argentina, el bajó por las paredes como el Hombre Araña. Era como que venía a casarse y a salvarla de Maxi López”.

“Me robé todas las cosas del baño y le robé cosas a los novios para llevarlo todo a la tele. ¡Yo me inmolo por mi programa!”, agregó, justificando los hurtos.

Pero el accionar de Yanina y Paula en las sombras del casamiento no quedó ahí: “En entré al baño y me afané todo. También, tenían un calzoncillo de Mickey y una bombacha de Minnie en el cuarto. Eso se lo afané con Paula Chaves”.

“Igual, Paula cuidaba la puerta, no afanó. No quiero decir que es chorra porque después se ofende. Soy yo la chorra”.

“Y le robé el celular a Paula, porque no nos dejaban entrar con el celular. Paula estaba amamantando, entonces, las que tenían bebés podían tener celular, y yo le dije a Paula ‘dame el celular’. Le saqué foto a todo y se lo devolví. Pero le dije ‘esto después me lo pasás’. Soy una mafiosa”, concluyó Yanina Latorre, revelando inesperados detalles de su paso por la boda de Wanda y Mauro, hoy separados y en pie de guerra.

