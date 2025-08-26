El 19 de agosto, Gimena Accardi se sentó en el stream de Olga y contó que uno de los motivos de su separación de Nico Vázquez fue porque le fue infiel.

En ese sensible marco, la actriz aseguró que no engañó a su marido con Andrés Gil, que se trató de un desliz que duró muy poquito con alguien ajeno al medio artístico.

Sin embargo, Yanina Latorre fue a Trato Hecho famosos y desmintió a Accardi.

EL DATO SOBRE EL AMANTE DE GIMENA ACCARDI QUE EXPUSO UNA MENTIRA DE LA ACTIRZ

“Yo sé quién es el tercero en discordia. No es Benjamín Rojas”, dijo Yanina en el programa que conduce Santi Maratea en América, luego de que una “valijera” le pregunta si Rojas estaba involucrado en la ruptura.

Acto seguido, las participantes de Trato Hecho siguieron presionando a Latorre para que dé pistas de quien fue el amante de Accardi y la conductora lanzó un fuerte dato, que expuso una mentira de Gimena.

“Quiero saber si el tercero en discordia es famoso”, le preguntaron. Y Yanina contestó: “El tercero en discordia no es famosísimo, pero es alguien conocido”.

“Hay diferentes escalas de popularidad, fama y ser conocido”, agregó, a sabiendas de que Gimena había afirmado que la persona con la que estuvo no era famosa ni del ambiente.

QUÉ HABÍA DICHO GIMENA ACCARDI DE SU INFIDELIAD A NICO VÁZQUEZ

“Fue un desliz con un random total. Una canita al aire de mierda. Una mierda total. No me enamoré de nadie. Fue un desliz absoluto”, argumentó Accardi.

“Alguien que no es del medio, que no lo conocen. No hurguen, ni en Instagram lo sigo... Pedí perdón, bajé la cabeza y dije: ‘La concha de la lora, perdón. Soy una forra. Una básica y me mandé la cagada’. Y es mentira que estuve con quien se me vincula (Andrés Gil)”, concluyó Gimena.

