Gimena Accardi rompió el silencio en Sería Increíble, programa de Olga, luego de que en LAM contaran que su matrimonio con Nicolás Vázquez llegó a su final porque le fue infiel.

En el programa de Ángel de Brito no nombraron al tercero en discordia, pero las pistas y las redes sociales apuntaron a Andrés Gil. Sin embargo, la actriz negó haber tenido un affaire amoroso y clandestino con su compañero de teatro, en pareja con Cande Vetrano.

En Desayuno Americano se hicieron eco del descargo de Accardi y lo pusieron en vivo.

ALGUNOS TEXTUALES DE GIMENA ACCARDI

“Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal… Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja y que fue hablado en la intimidad, se resolvió de esa forma”.

“Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Fueron 18 años maravillosos. Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico, del hombre que fue. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nos vemos, almorzamos, cenamos”.

“Agradezco el nombre que es y por cómo se comportó, por lo que voy a decir ahora”.

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”.

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Le di las explicaciones a mi marido, que era a quien se las tenía que dar… Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. La relación venía mal, en crisis desde hace un año. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Hasta ahí me hago cargo. Línchenme, mándenme a la hoguera. Soy una hija de puta. Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada… Nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años”.

GIMENA ACCARDI NEGÓ HABERLE SIDO INFIEL A NICO VÁZQUEZ CON ANDRÉS GIL

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

“Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores, como cualquiera”.

“Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida. Cometo errores como cualquiera... Estoy dolorida”.