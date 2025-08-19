En el mismo momento en que Ángel de Brito reveló en LAM que Gimena Accardi le habría sido infiel a Nicolás Vázquez con un compañero de trabajo, también en pareja y con un bebé, las redes sociales estallaron y pusieron en el centro de la escena a Andrés Gil y Cande Vetrano.

Tendencia en X

Tendencia en X

Si bien el conductor de América no mencionó al presunto tercero en discordia, lo cierto es que un mes atrás, cuando Vázquez y Accardi anunciaron su separación, el nombre de Gil ya había comenzado a sonar con fuerza.

En ese escandaloso contexto, Laura Ubfal contó en LAM que Gimena habría calificado su accionar como “una equivocación” y que incluso le confesó a Nico el engaño.

Los usuarios de X no tardaron en convertir a los protagonistas de este polémico culebrón en tendencia, con cientos de comentarios y especulaciones.

​REDES AL ROJO VIVO: GIMENA ACCARDI, NICO VÁZQUEZ Y ANDRÉS GIL EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Foto: X.

Foto: X.

Foto: X.

Foto: X.

Foto: X.

Foto: X.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.