En el día en que se supo de la separación de Dai Fernández y Gonzalo Gerber, este lunes también se conoció que ocurrió lo mismo en la pareja de Cande Vetrano y Andrés Gil, el otro supuesto tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi.

Este lunes en Intrusos revelaron que Dai Fernández y Gonzalo Gerber se separaron tras siete años juntos, pero Paula Varela, la encargado de contarlo, reveló que esa ruptura no tiene nada que ver con Nico Vázquez, y que el divorcio de este de Gimena Accardi se dio por “un tercero por lado de ella”.

Tras dejar a todos mudos, Paula comenzó a especular con un “blanqueo” de este tercero en discordia, que podría ser Andrés Gil, con quien Gimena comparte la obra En otras palabras, paradójicamente dirigidos por Nicolás Vázquez.

En LAM, Pepe Ochoa aseguró que “Durante años, en los cumpleaños de los dos, ella subía fotos de ambos, y este año no subió nada” tras quedarse impresionado por un mensaje que le envió De Brito revelándole a los protagonistas de esta historia.

SE SEPARARON CANDE VETRANO Y ANDRÉS GIL, SEÑALADO COMO “TERCERO EN DISCORDIA” ENTRE NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

“Cuando lo llamé a Nico Vazquez me dijo ‘bla, bla, bla’, pero al final descubrió que Gimena tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque yo los quiero mucho”, dijo De Brito.

“Esto se va a saber igual porque también hay otros involucrados y periodistas que también saben la noticia. Gimena no creo que tenga problema en contarlo con más detalle todo porque es una chica inteligente. El tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos venían mal hace mucho tiempo, como un año. Los dos lo hicieron público”, agregó el conductor.

“En cierto momento de estos años de crisis, él vio cosas que no eran propias del desgaste y en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona de Gimena y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió después del viaje. Gente del entorno del teatro de él y de ella lo saben”, agregó De Brito.

Sin embargo, cuando De Brito fue interrogado por sus angelitas sobre la identidad de Andrés Gil, como el tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi, solo se limitó a decir: “No sé. No lo voy a decir yo. Lo tendría que decir ella”, dijo, en referencia a Gime Accardi, y solo dio un dato clave: está casado.

En sus redes sociales, Andrés se mostró muy feliz la semana pasada junto a Cande, a quien le hizo un posteo por sus primeros 34 años de vida. “La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor”, le escribió junto a un emijo de corazón rojo.

