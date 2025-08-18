A más de un mes de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, se supo que la coprotagonista de Rocky, y una de las señaladas como “tercera en discordia” de esa ruptura, Dai Fernández, también rompió su vínculo con su pareja, Gonzalo Gerber.

En Intrusos, Paula Varela contó que este fin de semana le confirmaron el dato de esta ruptura. “Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones”, dijo la panelista, antes de revelar a los protagonistas.

Nico Vázquez, Dai Fernández y Gonzalo Gerber. CRÉDITO: Instagram/@dadyfernandez

“Estamos hablando de Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en la obra Rocky y su exnovio Gonzalo Gerber. Hace 7 años que estaban juntos y hace un tiempo que venían con un desgaste”, agregó la panelista.

SE SEPARÓ DAI FERNÁNDEZ, LA SUPUESTA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

“También me dicen que todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro”, agregó Paula Varela, que contó que preguntó si esta separación podría estar influida por la situación de Vázquez.

“Averigüe y me dijeron ‘no vayas por ahí’. Obviamente que, después en un mes, pueden estar juntos, no pongo las manos en el fuego por nadie. Y me confirmaron otra cosa que también venimos hablando mucho”, señaló la panelista antes de dar un dato que dejó a todos con la boca abierta.

Dai Fernández y Gonzalo Gerber. CRÉDITO: Instagram/@dadyfernandez

“Si bien Nico Vázquez y Gimena Accardi venían con crisis de pareja, con una pareja desgastada de 18 años juntos, donde también había mucho afecto, mucho amor, mucho compañerismo…Pero esa decisión abrupta de poner ese comunicado, de contar que estaban separados, de que no había vuelta atrás, es por un tercero del lado de Gimena”, cerró Paula.

