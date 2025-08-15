Después de siete días de reposo por un desgarro muscular, Nicolás Vázquez volvió a brillar en el teatro con Rocky, una de las obras más convocantes de la cartelera porteña.

Su retorno se vivió a sala llena, con una ovación de pie que marcó la emoción de un público ansioso por verlo nuevamente en acción.

El actor, reconocido por su energía y compromiso, demostró que la lesión no afectó su entrega escénica.

Desde el primer momento, desplegó la intensidad física y emocional que requiere el papel de Rocky Balboa, despertando aplausos en cada escena.

Jorge “Roña” Castro, invitado de honor

La noche tuvo un condimento especial: la presencia de Jorge “Roña” Castro, legendario campeón mundial de peso medio y figura icónica del boxeo argentino.

El exboxeador recorrió los camarines antes de la función, saludó al elenco y compartió divertidas anécdotas con Vázquez.

Durante la obra, la energía en la sala se potenció. El público disfrutó no solo del espectáculo teatral, sino también de ver juntos a dos referentes en sus disciplinas: uno en el ring y otro sobre el escenario.

Foto: prensa

Foto: prensa

Rocky, un éxito que no se detiene

Desde su estreno, la adaptación teatral de Rocky ha conquistado al público con una combinación perfecta de acción, humor, romance y mensajes de superación personal.

La dirección cuidada, la puesta escénica impactante y la entrega de todo el elenco han hecho que cada función sea una experiencia única.

El regreso de Vázquez tras su lesión reafirma la solidez del proyecto y su capacidad para llenar el teatro noche tras noche.

La obra continúa atrayendo tanto a espectadores habituales como a figuras del deporte y la cultura, consolidándose como uno de los grandes éxitos del año.

Un mensaje de perseverancia dentro y fuera del escenario

La historia de Rocky Balboa es sinónimo de esfuerzo, resiliencia y lucha constante.

En esta ocasión, la vida real de Nicolás Vázquez se cruzó con la ficción, demostrando que —tal como en la obra— la fuerza de voluntad y la pasión pueden superar cualquier obstáculo.

Con esta función especial, el actor dejó en claro que ni una lesión puede frenar su amor por el teatro, y que Rocky seguirá dando pelea por mucho tiempo más en la cartelera argentina.