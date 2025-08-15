Después de siete días de reposo por un desgarro muscular, Nicolás Vázquez volvió a brillar en el teatro con Rocky, una de las obras más convocantes de la cartelera porteña.
Su retorno se vivió a sala llena, con una ovación de pie que marcó la emoción de un público ansioso por verlo nuevamente en acción.
El actor, reconocido por su energía y compromiso, demostró que la lesión no afectó su entrega escénica.
Desde el primer momento, desplegó la intensidad física y emocional que requiere el papel de Rocky Balboa, despertando aplausos en cada escena.
Jorge “Roña” Castro, invitado de honor
La noche tuvo un condimento especial: la presencia de Jorge “Roña” Castro, legendario campeón mundial de peso medio y figura icónica del boxeo argentino.
El exboxeador recorrió los camarines antes de la función, saludó al elenco y compartió divertidas anécdotas con Vázquez.
Durante la obra, la energía en la sala se potenció. El público disfrutó no solo del espectáculo teatral, sino también de ver juntos a dos referentes en sus disciplinas: uno en el ring y otro sobre el escenario.
Rocky, un éxito que no se detiene
Desde su estreno, la adaptación teatral de Rocky ha conquistado al público con una combinación perfecta de acción, humor, romance y mensajes de superación personal.
La dirección cuidada, la puesta escénica impactante y la entrega de todo el elenco han hecho que cada función sea una experiencia única.
El regreso de Vázquez tras su lesión reafirma la solidez del proyecto y su capacidad para llenar el teatro noche tras noche.
La obra continúa atrayendo tanto a espectadores habituales como a figuras del deporte y la cultura, consolidándose como uno de los grandes éxitos del año.
Un mensaje de perseverancia dentro y fuera del escenario
La historia de Rocky Balboa es sinónimo de esfuerzo, resiliencia y lucha constante.
En esta ocasión, la vida real de Nicolás Vázquez se cruzó con la ficción, demostrando que —tal como en la obra— la fuerza de voluntad y la pasión pueden superar cualquier obstáculo.
Con esta función especial, el actor dejó en claro que ni una lesión puede frenar su amor por el teatro, y que Rocky seguirá dando pelea por mucho tiempo más en la cartelera argentina.