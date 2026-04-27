Sol Pérez fue una de las grandes ganadoras de los premios Martín Fierro a la moda 2026, y si bien el galardón evaluó sus looks a lo largo del último período, Gustavo Pucheta, Fabián Paz y Benito Fernández analizaron el look con el que asistió a la gala de Aptra.

“A mí me gusta. En persona se veía espectacular. La evolución que ha tenido ella a lo largo de los últimos años es impresionante”, resumió Paz en La Mañana con Moria.

A su turno, Fernández aclaró: “Ha sido de las más criticadas en todos premios. Igual yo le hubiese puesto esa boa más grande”.

Así se preparó Sol Pérez para los premios Martín Fierro a la moda 2026

“El corte es tendencia. Están vendiendo más las espaldas que los escotes”, acotó Pucheta tras elogiar el físico de Sol.

Gustavo Pucheta, Fabián Paz y Benito Fernández.

El comentario de Verónica Lozano cuando ganó Sol Pérez

Por otra parte, Gustavo Méndez reveló que Verónica Lozano le gritó “yo te inventé” a Sol Pérez en el instante en que su expanelista fue declarada ganadora de su terna, Mejor Estilo Panelista Femenina.

Sol Pérez (Foto: prensa Telefe) Por: ADRIAN DIAZ BERNINI

En esta ocasión, el vestido de Sol fue confeccionado por Verónica de la Canal, los zapatos eran de Paruolo, el peinado de Camilo Duranm y el maquillaje de Alan Elizalde.