Sol Pérez fue una de las grandes ganadoras de los premios Martín Fierro a la moda 2026, y si bien el galardón evaluó sus looks a lo largo del último período, Gustavo Pucheta, Fabián Paz y Benito Fernández analizaron el look con el que asistió a la gala de Aptra.
“A mí me gusta. En persona se veía espectacular. La evolución que ha tenido ella a lo largo de los últimos años es impresionante”, resumió Paz en La Mañana con Moria.
A su turno, Fernández aclaró: “Ha sido de las más criticadas en todos premios. Igual yo le hubiese puesto esa boa más grande”.
“El corte es tendencia. Están vendiendo más las espaldas que los escotes”, acotó Pucheta tras elogiar el físico de Sol.
El comentario de Verónica Lozano cuando ganó Sol Pérez
Por otra parte, Gustavo Méndez reveló que Verónica Lozano le gritó “yo te inventé” a Sol Pérez en el instante en que su expanelista fue declarada ganadora de su terna, Mejor Estilo Panelista Femenina.
En esta ocasión, el vestido de Sol fue confeccionado por Verónica de la Canal, los zapatos eran de Paruolo, el peinado de Camilo Duranm y el maquillaje de Alan Elizalde.