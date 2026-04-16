Sol Pérez se sinceró sobre cómo cambió su relación con su marido, Guido Mazzoni, luego de convertirse en padres. Durante una entrevista con Carolina Pampita Ardohain, la panelista reflexionó con total honestidad sobre el impacto que tuvo la llegada de su hijo en la dinámica matrimonial.

Lejos de idealizar la etapa, la abogada explicó que el vínculo de pareja atraviesa transformaciones profundas tras la maternidad.

“Es casi imposible, intentamos organizarnos, pero no coincidimos en la siesta y tampoco sale mañanero, por ejemplo, porque él sale muy temprano”, reveló la panelista Sol Pérez.

Según explicó, el cambio emocional también implica aceptar una nueva realidad. “Siento que es un duelo que hacés, porque no solo duelás la pareja, porque ya no vuelve a ser nunca lo que era antes. El tiempo que tenés para darle ya no es lo mismo”, expresó.

Sol Pérez atraviesa una crisis sexual con su pareja: “No coincidimos en la siesta y tampoco sale mañero” (Foto: instagram/guidotmazzoni)

LA CRISIS DE PAREJA QUE ATRAVIESA SOL PÉREZ

Pérez describió además cómo la rutina diaria gira completamente alrededor del bebé, Marco, algo que impacta directamente en la energía y la conexión con su esposo. “Aparte la rutina te duerme, entre que le das de comer, lo bañás, lo dormís, termino con zapallo en la cabeza”, relató entre risas.

Sol Pérez atraviesa una crisis sexual con su pareja: “No coincidimos en la siesta y tampoco sale mañero” | Créditos: Instagram @lasobrideperez

“Todo es Marco, Marco, Marco”, agregó, dejando en claro que la prioridad absoluta hoy es la crianza. Sin embargo, la modelo aseguró que ambos buscan estrategias para sostener el vínculo amoroso y no perder espacios propios como pareja.

En ese sentido, reveló una decisión que tomaron recientemente para reencontrarse lejos de las obligaciones familiares: “Justo estábamos hablando en el auto que tenemos que tener al menos un viernes por mes una salida para nosotros”.