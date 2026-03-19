Sol Pérez tiene un perfil público de alta exposición y en las redes sociales cumple con compromisos comerciales, publicaciones laborales y otras tantas de su vida personal.

A menudo comparte cómo es el día a día en su hogar, pero desde hace varios meses hay un nuevo protagonista: su hijo Marco.

Esta vez, Sol Pérez se lució en cámara haciendo un budín de banana con su pequeño de once meses a upa.

Sol Pérez se lució con una receta de budín de banana con su hijo a upa: el tierno video | Créditos: Instagram @lasobrideperez

LA RECETA DE SOL PÉREZ: HIZO BUDÍN DE BANANA

Ingredientes:

1 banana

1 huevo

50 gr. azúcar común o mascabo

50 ml. aceite o yogurt griego

75 gr. harina común o de almendras

1 cdita. polvo de hornear

1 chorrito de esencia de vainilla

Topping a elección como ingrediente secreto

El paso a paso de la receta de Sol Pérez incluye pisar la banana y agregarle yogurt griego para enseguida mezclar. Luego sumar un huevo y un chorrito de esencia de vainilla. A ese bowl se le puede sumar cualquier endulzante y sí hay que colocarle polvo para hornear y harina de almendras.

Una vez integradas las partes, sumar el topping elegido (frutos secos, chocolate o arándanos, por ejemplo), verter en un molde para budín y llevar a un horno precalentado a 180° por 40 minutos.