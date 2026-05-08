Ed Sheeran volvió a dar que hablar, aunque esta vez lejos de los escenarios y las giras internacionales. Según trascendió en medios británicos, el artista habría comprado en secreto una impresionante granja valuada en más de un millón de euros en Inglaterra, sumando así una nueva propiedad a su exclusivo complejo rural conocido como “Sheeranville”.

La nueva adquisición estaría ubicada en una tranquila zona de Suffolk, muy cerca de la residencia principal del músico. El terreno incluiría varias hectáreas, un granero remodelado y distintas edificaciones anexas que podrían convertirse en un refugio ideal para su vida familiar.

EL SUEÑO DE CRIAR A SUS HIJAS LEJOS DE LOS FLASHES

El intérprete de éxitos como Shape of You ha manifestado en distintas entrevistas su deseo de llevar una vida más conectada con la naturaleza. Junto a su esposa, Cherry Seaborn, el cantante es padre de dos niñas y busca que crezcan alejadas del ritmo frenético de las grandes ciudades.

Por eso, esta nueva granja parece encajar perfectamente con el estilo de vida que imagina para su familia. El lugar cuenta con extensos prados, establos y amplios espacios verdes ideales para animales y actividades al aire libre.

Ed Sheeran compró una granja en secreto: así es su nueva vida lejos de la ciudad. Crédito: X

Aunque la compra se habría manejado con total hermetismo, vecinos de la zona aseguraron haber visto movimiento constante de camiones y materiales de construcción. Esto despertó rumores sobre posibles remodelaciones dentro de la propiedad.

Entre las versiones que circulan, se habla de la creación de un espacio autosustentable, con huertas orgánicas y sectores destinados a la cría de animales. Todo en línea con la filosofía de privacidad y tranquilidad que el artista viene construyendo desde hace años.

QUÉ ES “SHEERANVILLE”, EL EXCLUSIVO COMPLEJO DEL CANTANTE

La finca principal de Ed Sheeran ya es famosa en Inglaterra por sus llamativas comodidades. El cantante posee allí un lago privado, un pub personal y varias viviendas destinadas a familiares y amigos.

Con esta nueva inversión, el músico reafirma su apuesta por sus raíces y por una vida más simple, enfocada en la familia y el contacto con el entorno rural. Más allá del aspecto económico, allegados aseguran que el proyecto también tendría un costado emocional y comunitario.

El artista británico también dejó entrever en varias oportunidades su intención de devolverle algo a la comunidad donde creció. Por eso, no se descarta que la granja pueda utilizarse en el futuro para iniciativas sustentables o proyectos benéficos.