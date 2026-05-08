Robertito Funes Ugarte volvió a captar la atención de las redes sociales, aunque esta vez no fue por su trabajo en televisión sino por el ambicioso proyecto personal que lleva adelante en su hogar.

El conductor mostró cómo avanza la remodelación y puesta en valor de la imponente casa estilo inglés en la que vive junto a sus 10 perros. A través de distintas historias de Instagram, compartió imágenes de la fachada, el enorme jardín y varios rincones que está reacondicionando.

“Haré un reality”, anticipó el periodista sobre el seguimiento que piensa hacer de toda la obra.

CÓMO ES LA CASA ESTILO INGLÉS DE ROBERTO FUNES UGARTE

La propiedad de Roberto Funes Ugarte tiene una fuerte inspiración en la arquitectura Tudor Revival, muy popular en algunos barrios residenciales argentinos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Entre los detalles más llamativos se destacan los techos inclinados de tejas, los muros claros combinados con entramados de madera oscura y las ventanas verticales con marcos negros que aportan un estilo clásico y elegante.

Además, la fachada se encuentra rodeada de enredaderas naturales, andamios y nuevos materiales de construcción que forman parte de la restauración integral que encara el conductor.

Robertito Funes Ugarte mostró la impactante remodelación de su casa estilo inglés para vivir con sus 10 perros. Crédito: Instagram

EL ENORME JARDÍN Y LA PILETA QUE ROBERTITO QUIERE RECUPERAR

En los videos publicados por el periodista también pudo verse el extenso jardín que rodea la vivienda, repleto de árboles frondosos, vegetación y senderos de piedra.

Según contó, actualmente se encuentra realizando tareas de desmalezado y recuperación de distintos sectores que habían quedado cubiertos de hojas y plantas.

Otro de los espacios más destacados es la gran pileta ovalada ubicada en el terreno, que será renovada de cara al próximo verano.

Crédito: Instagram

Alrededor del parque también se observan antiguas balaustradas, enormes maceteros y lámparas de hierro forjado que mantienen intacto el espíritu clásico de la propiedad.

LA CASA DE ROBERTO FUNES UGARTE FUE ADAPTADA PARA SUS 10 PERROS

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue que toda la remodelación está pensada especialmente para garantizar la comodidad de sus mascotas.

Roberto Funes Ugarte convive con 10 perros y decidió adaptar tanto los espacios interiores como exteriores para que puedan moverse libremente y de manera segura.

Robertito Funes Ugarte mostró la impactante remodelación de su casa estilo inglés para vivir con sus 10 perros. Crédito: Instagram

Entre los rincones más comentados apareció una enorme cama vintage al aire libre, donde el periodista suele descansar junto a sus animales.

LA COCINA INGLESA QUE SORPRENDIÓ EN LAS REDES

Otro de los ambientes que mostró el conductor fue su cocina de estilo inglés, completamente remodelada con una estética inspirada en el año 1900.

El espacio combina muebles clásicos con detalles funcionales para sus mascotas, ya que incluye comederos y bebederos integrados al diseño general.