La química entre Rodrigo Lussich y Robertito Funes Ugarte no fue suficiente para que concreten un romance, pero a más de 20 años del fallido flechazo de Cupido el los conductores ventilaron detalles de su intimidad.

En la semana Lussich había recordado el histeriqueo que había mantenido con Funes Ugarte, pero que no había prosperado ya que él estaba preocupado por haber perdido la tarjeta de débito.

Instalada la versión, Robertito fue preciso en su relato sobre lo que ocurrió “en la fiesta de fin de año de Canal 9″ en 2005: “Compartimos un taxi”.

Robertito Funes Ugarte Por: Santiago Sedlacek

Memorioso, el presentador de La noche de los ex detalló que Rodrigo se tiró un lance: “Me dijo yo me bajo acá. ¿Vos te bajás? No, yo sigo, le dije”.

Según, Funes Ugarte la réplica de Lussich fue picante: “Te lo perdiste”. Y agregó: “Tenía razón. Me lo perdí”.

Rodrigo Lussich en el estreno de Gabriel Oliveri (Foto: Movilpress).

“Me parece súper inteligente y además me hace reír. ¿Si le doy? Le doy tiempo a que me diga lo que necesite”.

La versión de Rodrigo Lussich sobre Robertito Funes Ugarte

“Yo no me acuerdo de nada, pero Robertito se acuerda mal. Pero lo diría”, se defendió.

Aunque explicó: “Sé que no se dio. Eso sí”.

Al final, Adrián Pallares desafió a Rodrigo Lussich a dar su versión, y si bien el uruguayo enfatizó que “no quiero contar lo que yo me acuerdo” fue categórico al describir otra anécdota con Robertito Funes Ugarte: “Me invitó a ir atrás de un árbol, pero no era momento. Estábamos en un casamiento”.