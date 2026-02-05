Robertito Funes Ugarte confirmó que volverá a estar al frente de La Noche de los Ex, el programa que analiza todo lo que pasa en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. La noticia la dio el propio conductor de Telefe en una charla telefónica con Ángel de Brito para su programa de Bondi, donde además aclaró que la fecha de estreno todavía no está definida.

“El día de estreno no se sabe si va a ser un sábado, o dos sábados seguidos por el tema de MasterChef Celebrity, que todavía está la final”, explicó Robertito. Así, dejó en claro que la grilla de Telefe sigue en plena reorganización y que el debut del ciclo dependerá de cómo se acomoden los horarios.

En cuanto al panel que lo acompañará, Robertito adelantó que habrá una mezcla de caras conocidas y nuevas figuras. “Me dijeron que va a ser rotativo. Que van a poner a los nuevos, a los más recientes del año pasado y los fijos van a ser Gustavo Conti, La Tora y el periodista Agus Rey”, detalló el conductor.

Leé más:

Santiago del Moro reveló cómo será Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

EL PANEL DE LA NOCHE DE LOS EX: QUIÉNES ESTARÁN FIJOS Y CÓMO SERÁ LA DINÁMICA

De esta manera, el ciclo apostará a una combinación de históricos del reality, jugadores recientes y voces especializadas para debatir cada jugada y analizar lo que sucede dentro de la casa más famosa del país.

La cobertura de Gran Hermano también se expandirá al mundo digital. Coty Romero, ex participante, estará reaccionando en vivo a La Noche de los Ex a través del stream de Telefe. Así, sumará su mirada y acercará el debate a las nuevas audiencias, aportando frescura y polémica a cada emisión.

¿Por qué Robertito renunció a su programa?

Con este mix de panelistas fijos, figuras rotativas y la incorporación del streaming, La Noche de los Ex promete una temporada renovada, con debates picantes y análisis en profundidad de cada movimiento en Gran Hermano: Generación Dorada. Los fanáticos ya cuentan los días para el regreso del ciclo que se convirtió en un clásico para los seguidores del reality.

Leé más:

Nacho Castañares contó toda la verdad sobre su escandalosa separación de Coti Romero

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.