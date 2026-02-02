Este lunes, Santiago del Moro presentó ante la prensa Gran Hermano Generación Dorada, la nueva edición del reality, que este año cumple 25 años de su debut en el país, también por Telefe. Ciudad Magazine fue testigo de este momento trascendental de la historia del certamen.

Además de mostrar cómo es la nueva casa, que incluye una pileta “playera” como la de Nicolás Cabré, y una cubierta que ya está en sus etapas finales de construcción. “Van a haber cosas en los cuartos, aunque después verán qué”, advirtió el conductor, que reveló que a la transmisión de DGo también se sumará la de Prime Video.

Asimismo, Santiago reveló que los castings que se hicieron durante los últimos meses hubo 42 personas preseleccionadas que se hicieron los exámenes médicos para probar su idoneidad, aunque no todos ellos ingresarán a la casa sino que lo harán “los veintipico o treinta y pico que se elijan”, según el conductor.

DEL MORO REVELÓ QUÉ CAMBIOS TRAERÁ GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Del Moro hizo foco en que no habrá famosos en la nueva edición, como se especuló en un inicio a instancias de lo que él mismo reveló en la última cena del 2025. “No hay nada que me moleste más. Lo siento como un insulto al formato. Acá, los que entran, van a jugar”, sentenció.

“No es Gran Hermano famosos, ni Gran Hermano Vip ni La Casa de los Famosos. Digo esto porque en algún momento se especuló con quién va a entrar. No buscamos famosos. Es más, te cuento entre las muchas intimidades del programa que no se ha llamado a más de 10 o 15 personas para que vengan a una charla o a un posible cásting”. Reveló.

“No salimos a buscar famosos porque Gran Hermano no es un reality más al que vos vas a cocinar o a bailar, o a hacer algún tipo de estrés y después te volvés a tu casa. La gente que entra a Gran Hermano tiene que tener ganas de jugar este juego. Si no, es imposible”, remarcó.

Del Moro hizo foco también en los fans que tienen canales de YouTube u otras redes sociales en los que reaccionan a la transmisión aunque el reality haya terminado. “Eso solo lo logra este programa aunque sea un formato amado, denostado, señalado, pero que nunca pasa desapercibido”, explicó el conductor.

MÁS NOVEDADES SOBRE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: NUEVAS REGLAS Y EL DEBUT DE DEL MORO EN EL STREAMING

Una novedad sobre las nominaciones que habrá en Generación Dorada es que la producción podrá organizar una “Placa Planta” en cualquier momento para que el público elimine con su voto a aquellos que no juegan. “Queremos que en esta competencia, la gente que entre sepa dónde está y que jueguen”, advirtió Del Moro, que también contó que seguirá la “Puerta giratoria” que sacó a varios participantes el año pasado.

El nuevo stream se va a llamar La Cumbre. Del Moro explicó que después de la gala de eliminación, cuando el participante llegue al estudio, se irá con el conductor a La Cumbre y en ese momento comenzará el stream. “Ahí, en caliente, haré la nota con participante recién salido de la casa. No habrá familiares, ni psicólogo, ni nada”, adelantó.

Respecto al stream de Gran Hermano, Santiago reveló que La Tora Villar y Fefe Bongiorno reaccionarán al programa a medida que vaya transcurriendo la transmisión. Fede Popgold y Daniela Celis también serán parte del stream del programa.

