Se acerca el inicio de GranHermano Generación Dorada, que sería en febrero, y la producción va dando a conocer lentamente las novedades que presentará la nueva casa del reality, entre ellas “la pileta de Nicolás Cabré”, como la bautizó Marina Calabró.

En su columna de Lape Club Social, la periodista contó que la producción ya desinstaló la pileta en que tantas vivencias grabó en la memoria de las últimas tres camadas de participantes. “Me contaron que van a armar ‘la pileta de Nicolás Cabré’ en la casa de Gran Hermano”, contó.

Así desarmaron la pileta de Gran Hermano para hacer la nueva (Foto: Twitter @RealTimeRating) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Y vos me dirás ‘¿qué corno es la pileta de Nicolás Cabré?’”, recapituló Calabró. “Bueno, es la pileta con playa”, explicó la panelista, mostrando las imágenes que subió el actor en sus redes sociales, en las que se ve la piscina del actor rodeada de arena y piedras, como si se tratara de un paisaje caribeño.

MARINA CALABRÓ EXPLICÓ POR QUÉ LA CASA DE GRAN HERMANO ENERACIÓN DORADA TENDRÁ “LA PILETA DE NICOLÁS CABRÉ”

“Me dicen que esta va a ser la pileta de Gran Hermano y que habrá una más tradicional pegadita al quincho”, agregó Marina, que contó que su “topo” le confesó que habrá un “ajuste presupuestario que ellos no van a reconocer”.

“Me dicen que todo lo que pueda ser al 50 por ciento, va a ser al 50 por ciento y todo lo que se pueda ‘brandear’, es decir sponsorear para que otro lo pague por ellos, o para que el ingreso publicitario compense la inversión, lo van a ‘brandear’”, explicó Marina.

“Me dicen también que va a haber un sponsoreo con uno de los operadores de cables más importantes, que va a pasar los partidos del mundial, la que promociona Pampita”, señaló la periodista, evitando nombrar marcas que no publicitan en el programa de Lapegüe, excepto que los “brandeen”.

Así desarmaron la pileta de Gran Hermano para hacer la nueva (Foto: Twitter @NachoRodriOk) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

El periodista Nacho Rodríguez mostró en sus redes sociales cómo están desarmando la pileta clásica de Gran Hermano que se vio en las últimas tres ediciones.

