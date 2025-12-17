Juan Pablo “Devi” De Vigili, uno de los participantes más recordados de la última edición de Gran Hermano, volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de la polémica y la convivencia televisiva.

El correntino decidió someterse a una rinoplastia y eligió compartir todo el proceso con sus seguidores, desde la previa a la cirugía hasta los primeros resultados, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

A través de Instagram, Devi mostró cómo fue la experiencia de pasar por el quirófano, acompañado por el cirujano plástico especialista que realizó la intervención. En uno de los primeros videos, se lo pudo ver tranquilo, vestido con bata médica y explicando ante cámara quién era y por qué había tomado la decisión.

“Soy Devi, exparticipante de Gran Hermano. Estuve seis meses y medio en la casa”, dijo, con una mezcla de nervios y entusiasmo, minutos antes de ingresar al quirófano.

DEVI SE SOMETIÓ A UNA RINOPLASTÍA

Lejos de tratarse únicamente de una cuestión estética, el procedimiento tuvo un fuerte componente funcional. El propio médico detalló que el exjugador arrastraba desde hacía tiempo problemas estructurales en la nariz, producto de golpes previos.

El ex Gran Hermano que decidió operarse la nariz y mostró el impactante antes y después | Créditos @jpdevi

Entre las correcciones realizadas, mencionó irregularidades óseas, colapso valvular y dificultades respiratorias, además de retoques en la punta y la proyección nasal. El objetivo, según explicó, fue mejorar tanto la respiración como la armonía facial, sin perder los rasgos masculinos característicos de Devi.

El ex Gran Hermano que decidió operarse la nariz y mostró el impactante antes y después | Créditos @jpdevi

Las imágenes del posoperatorio no tardaron en viralizarse. En las primeras publicaciones, el ex Gran Hermano apareció con el rostro inflamado, vendajes visibles y tapones nasales, atravesando las horas iniciales de recuperación. Con el correr de los días, comenzó a mostrar la evolución: ya sin vendas, con menos inflamación y un perfil más equilibrado, el cambio empezó a notarse con claridad.

El ex Gran Hermano que decidió operarse la nariz y mostró el impactante antes y después | Créditos @jpdevi

Ante los comentarios y la curiosidad de sus seguidores, Devi fue directo y sincero sobre el resultado. “Es mi nariz de siempre, pero mejorada. Ustedes conocieron una nariz golpeada y torcida. Quedó parecida a como fue siempre”, escribió, dejando en claro que no buscó una transformación radical ni alterar su identidad, sino corregir imperfecciones que lo incomodaban desde hacía años.