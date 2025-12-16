Santiago del Moro dijo presente en el casting de Gran Hermano: Generación Dorada, que desembarcará en la pantalla de Telefe en 2026, y sorprendió al revelar que se involucró sentimentalmente con una participante. Se trata de Juliana “Furia” Scaglione, una de las figuras más populares del formato.

Analía Franchín entrevistó al conductor desde el casting y le sacó una jugosa confesión.

Santiago del Moro habló de Gran Hermano y de Furia (captura de Telefe)

EL AFECTO ESPECIAL DE SANTIAGO DEL MORO POR FURIA

“¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le preguntó la panelista en A la Barbarossa.

Sin dudarlo, Del Moro asintió y explicó: “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

Luego, Franchín fue por más y le consultó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total honestidad, Santiago respondió: “No, eso no. Mis hijas sí”.

Juliana Furia Scaglione (Foto: captura Telefe)

