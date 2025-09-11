Furia Scaglione, la ex participante de Gran Hermano, reconoció que atraviesa un momento muy distinto en su vida y aseguró que hoy se siente fortalecida. Tras haber ganado notoriedad en medio de polémicas y debates mediáticos, la mediática confesó que aprendió a blindarse frente a las críticas.

“Me puse como una armadura. Si ya pensaban que la tenía, ahora tengo una nueva. No hay nada que me moleste ni me perjudique. Aprendí a escuchar que la gente me siga dando, por lo menos los que están en los medios. En las redes también soy movilizante. Si llego a decir algo, es muy agravante”, expresó Juliana Scaglione.

CRÉDITO: Instagram

LA REFLEXIÓN DE FURIA

La ex Gran Hermano también reflexionó sobre cómo maneja su exposición: “Tuve que aprender que hay cosas que no puedo decir, que no me puedo expresar, o que tal vez digo algo y lo tergiversan. Es fuerte. Aprendo también de ustedes, de los que están en los medios”.

En otro tramo de la charla, fue contundente al desmentir rumores que la señalaban como conflictiva: “No soy la única que me creo la estrellita del año. Que me quieran vender como problemática o como alguien que hace juicios… mentira, no le hice juicio a nadie”.