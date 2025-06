Juan Pablo De Vigili, uno de los últimos participantes que continuaba en Gran Hermano, fue eliminado del reality el pasado lunes.

Furia, la participante del programa de la edición anterior, se refirió a su eliminación pero cruzó un límite al compartir una foto de él completamente desnudo.

“Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró”, escribió Furia junto a una selfie del exparticipante posando desnudo frente al espejo. La imagen no tardó en hacerse viral en redes sociales y, después de algunas horas, la mediática decidió borrar la imagen de su perfil de X.

Invitado a LAM para hablar de su paso por Gran Hermano, “Devi” contestó a las preguntas del conductor Ángel de Brito que quiso saber si estaba al tanto de la publicación de esta íntima fotografía. Decepcionado por lo ocurrido, admitió haberla visto y habló sobre el tema.

Furia compartió una foto de Juan Pablo “Devi” De Vigili desnudo (Foto: X @elejercitodelam)

QUÉ DIJO “DEVI” TRAS LA PUBLICACIÓN DE SU ÍNTIMA SELFIE

“¿Viste lo que te puso Furia?“, preguntó Ángel de Brito, sin filtro. ”Me parece que vi algo", respondió Devi, algo tímido, y agregó: “Es un papelón”. Entonces, Melody Luz le preguntó: “¿De dónde sacaron esa foto?“.

“Y la verdad es que uno confía y a veces confía en personas equivocadas, pero no importa. Yo no lo haría jamás. Me parece que hay que tomarlo como de quien viene”, explicó el exparticipante de Gran Hermano.

"Devi" se refirió a la íntima selfie que filtró Furia (Captura: América Tv)

“Entonces, alguien te traicionó con esta foto”, afirmó el conductor. “Supongo. Entiendo que está censurado, que no se vio en su totalidad, pero es un papelón y una vergüenza. No está bueno, sino lo publicaba en Instagram”, reflexionó.