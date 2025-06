Luego de convertirse en el último eliminado de Gran Hermano, en medio de las instancias finales para conocer quién será el gran ganador, Juan Pablo “Devi” De Vigili habló como nunca de su participación en el reality de Telefe.

Indagado por su actitud al dejar la casa, donde se mostró muy molesto con sus compañeros, Juan Pablo se confesó en LAM: “Me enojé un poco por cómo se dio la situación. Uno se enoja cuando hay algo, un vínculo sincero. Y no hubo ni una palmadita al final. Pensé que, en algún momento, se pueden dejar esas cosas de lado”, comenzó diciendo el joven en vivo.

“Y a Selva (Pérez Carvalho) en un momento le digo ‘éxitos’ y no me quiso ni responder cuando estábamos en el versus. Después al final dije, ‘bueno, si no me van a salvar, no saludo’. Y por eso, después vuelvo a saludarlas”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo no me quería ir porque, como era el último día, quería decir las cosas que pienso. Porque sentí que me estaban llevando puesto emocionalmente y no me quería ir atragantado. Igual, pensé que no me iba a ir”.

SANTIAGO DEL MORO SORPRENDIÓ AL REVELAR QUÉ PASARÁ CUANDO TERMINE GRAN HERMANO 2024

En medio de la recta final para que termine Gran Hermano 2024 y se conozca quién será el gran campeón de esta edición, Santiago del Moro recurrió a las redes y sorprendió a sus seguidores al revelar cuáles son sus futuros proyectos laborales.

“Les quería contar, ante algunas consultas, que mis proyectos laborales (una vez que termine #GH) serán #ElClubDelMoro (obviamente) y la conducción del MF de TV”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe, dejando en claro que no estará al frente de MasterChef, como se había especulado en algún momento.

“Y comenzar a preparar la próxima temporada de #GranHermano totalmente renovada (pronto les contaré, se viene algo grande)”, agregó, confirmando que habrá otra temporada del ciclo. Y cerró: “Eso es todo, amigos. Abrazo”.