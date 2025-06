Enojado y con la sensación de que fue traicionado por Eugenia Ruíz y Selva Pérez por nominarlo, Juan Pablo De Vigili fue eliminado de Gran Hermano y cruzó la puerta de salida muy enojado.

Devi se fue con el 61,3%, tras quedar mano a mano con Selva, quien cosechó 38,7%.

El participante se fue del reality faltando tan solo siete días para el final y con la decepción de que su gran aliada Eugenia “lo traicionó” y los memes por su salida no tardaron en colmar la red social X.

LOS MEMES DE DEVI TRAS SER ELIMINADO DE GRAN HERMANO

DEVI SE FUE DE LA CASA DE GRAN HERMANO ENOJADÍSIMO

“Hay gente acá que sabe cómo me manejé con ellos y sin embargo me han puesto en placa. Les agradezco igual, afuera se van a dar cuenta de las boludeces que han dicho. Gracias, Eugenia, de verdad”, le dijo Devi a la mujer de Santiago del Estero, quien le devolvió la sonrisa a Juan Pablo con su ingreso en febrero.

Seria, Eugenia le contestó: “Por respeto a tu momento no te voy a contestar nada, Juan Pablo. Ojalá te vaya bien”.

“Esta casa me dio mucho, me dio demasiado... Las quiero a ustedes dos también (Eugenia y Selva). No pasa nada. Ojalá les vaya muy bien. Lo que yo di lo di con sinceridad”, agregó el reciente eliminado.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

“¿No vas a saludar?”, le reclamó la santiagueña. Y Devi se acercó a darles un beso ¡y otro reclamo!

“Sí, si me quieren saludar no tengo drama. Yo no traiciono a nadie, no traicioné en mi vida”, le comentó a Eugenia, quien se defendió: “Yo tampoco te he traicionado. Dejate de romper las bolas con eso”.

“Yo tampoco te traicioné”, apuntó Selva, la mujer de Uruguay que quedó mano a mano con Juan Pablo en la placa final.

Antes de cruzar la puerta de salida, Devi deseó que gane Gran Hermano alguno de los jugadores que ingresaron el 2 de diciembre, como Ulises Apóstolo, Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito: “Ojalá se valore a los que estuvimos más tiempo... Los quiero, chicos, es por ahí. ¡Sigan!”.

