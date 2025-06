La casa de Gran Hermano tiene cámaras en todos los rincones, pero el baño es un espacio de privacidad que Telefe no suele poner al aire. Especialmente cuando algún participante está haciendo sus necesidades, teniendo sexo o dándose una ducha.

Sin embargo, en la recta final del reality televisaron una charla que Juan Pablo “Devi” tuvo en el baño con Ulises Apóstolo, en la que se pudo ver a al cordobés como Dios lo trajo al mundo ¡bañándose sentado!

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

En las imágenes se lo ve a Ulises duchándose, mientras Devi descarga su enojo contra Eugenia Ruíz y Selva Pérez por nominarlo, sin saber que el cordobés le dio cuatro votos y que no iba a salvarse de la placa.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

EL ENOJO DE DEVI CON EUGENIA Y SELVA POR VOTARLO EN LA ÚLTIMA NOMINACIÓN DE GRAN HERMANO

“Yo daba por sentado que iba a estar nominada. Entonces dije ‘vamos cuatro contra dos’”, le dijo Eugenia a Devi.

Acto seguido, el participante ingresó al baño y se descargó con Ulises: “A mí me molesta que no digan nada. Nunca querían jugar. Ahora, supuestamente, entendieron la estrategia. Justo cuando están enojadas conmigo y con vos”.

“¡Qué bronca! A mí me hace dudar mucho. Siempre prensando cómo cubrirla (a Eugena). Yo separo la convivencia del juego y ellas no. Se calientan y se mandan cualquiera. Esto que hicieron me huele muy mal”, expresó Juan Pablo, en placa de nominados junto a Ulises, Selva, Tato y Luz.

