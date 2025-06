Gran Hermano 2024 entró en la recta decisiva y Luz Tito tuvo la necesidad de nominar a Santiago “Tato” Algorta, su cómplice adentro del reality desde el día uno.

¿El motivo de su jugada? Sumar fuerza en la placa para sacar a Selva Pérez o a otro de los tres participantes que no son de su equipo: Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz y Juan Pablo De Vigil.

Lejos de ser considerada una traición su acción, por la tarde Tato había expresado en la sala de stream: “Sería inteligente que Luz me nomine a mí. Pero no sé si Luz me nominaría”. ¡Pero lo hizo!

Quien no pudo seguir estrictamente lo que lo favorecería en el juego fue Tato. El uruguayo optó por tratar de que Luz no esté en placa, pese que ese movimiento no le convenía.

LA NOMINACIÓN DE LUZ DE GRAN HERMANO A SELVA Y TATO

“Mis primeros dos votos van a ir para Selva porque ya no se puede vivir con ella. Tiran comentarios. Molesta. Ya es suficiente 4 meses. Tengo un desgaste mental con ella”.

“No sé si ella será mala como persona, pero conmigo y con Santiago sí lo es. Me encantaría que se vaya”.

“Mi otro voto, no puede ir para Los Hongos. Yo siento que voy a estar en placa. Así que lo voy a nominar a mi querido y amado Santi, Tato, para que hagamos fuerza. Siento que los dos podemos estar en placa y es para que hagamos fuerza y que se vaya Selva”.

LA NOMINACIÓN DE TATO DE GRAN HERMANO A SELVA Y ULISES

“Hay que intentar armar una placa lo más chica posible, en la que esté Luz también. Ser Luz y yo contra otros dos. Por lo que tendría bastante sentido nominarla”.

“Por otro lado, en la casa hay bastante convencimiento de que si toco placa negativa me voy a ir y puede ser que apunten a dejarme a mí solo en la placa y no subir a Luz”.

“Creo que hay una posibilidad de que Luz no quede en placa. Por juego me convendría nominarla a Luz, pero voy a optar por otra cosa. Voy a optar por darle dos votos a Selva y uno a Ulises”.

“Sé que no es lo más inteligente para mi juego, pero apuesto a ver si Luz se puede meter hoy mismo entre los cinco y apostar a que la gente decida que yo me quede acá”.

“No es ni yo, ni Luz, la idea es llegar juntos. Estuvimos juntos desde el 2 de diciembre. La idea es juntos o no… Realmente no puedo nominarla y prefiero ver si puede zafar de la placa”.

QUÉ VOTARON TODOS LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

Luz Tito: Selva (2) y a Tato (1).

Ulises Apóstolo: Juan Pablo (4) y a Selva (2). Sus votos valen doble porque es el líder de la semana

Selva Pérez: Luz (2) y a Juan Pablo (1).

Santiago “Tato” Algorta: Selva (2) y Ulises (1).

Eugenia Ruiz: Ulises (2) y a Juan Pablo(1).

Juan Pablo De Vigili: Ulises (2) y Tato (1)

Finalmente, Santiago del Moro dio a conocer la placa final de nominados, que está compuesta por Juan Pablo De Vigili, Selva Pérez, Ulises Apóstolo, Tato Algorta y Luz Tito.

Como bien dijo el conductor, está toda la casa nominada menos Eugenia, y por eso deberán enfrentarse el próximo domingo en una placa complicadísima ya que se trata de los favoritos que se ganaron el cariño .

