Al día siguiente de ser eliminada de la casa de Gran Hermano, Katia “La Tana” Fenocchio fue a El Debate tras ser eliminada de Gran Hermano y abrió su corazón en vivo.

La participante no solo explicó por qué se mantuvo aislada ni bien ingresó al reality y con poca presencia en el juego. También contó qué descubrió de ella misma estando en el programa.

“El tiempo que estuve planchada en la casa fue porque me costó mucho adaptarme a la casa. También, yo pensé que tenía todo resuelto en la vida y me di cuenta de que tenía muchas cosas que sanar”, expuso La Tana.

“Me encontré con traumas, con heridas del pasado. Eso me hacía estar conociéndome a mí misma. Es difícil. Siento que hice las paces conmigo y me superé”, agregó, en alusión a que también mejoró el vínculo con su papá estando en GH. El señor la sorprendió con un emotivo “Congelados”.

Sobre la explosiva visita de su prima Gisela “Gigi”, que terminó en escándalo, La Tana apuntó: “A mi prima todavía no la vi. Yo creo que está todo bien. Son peleas de la vida que lamentablemente pasaron adentro de la casa. En la vida real nunca nos peleamos así”.

GRAN HERMANO: LA TANA FUE ELIMINADA EN EL VERSUS CON EUGENIA

La Tana quedó en el versus con Eugenia Ruiz y el público decidió que se vaya con el 52,4 % de los votos.

El restante, 47,6%, lo acumuló la jugadora de Santiago del Estero.

