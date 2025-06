Al día siguiente de ser eliminada de la casa de Gran Hermano, Katia “La Tana” Fenocchio fue a El Debate y le mostraron un tape en vivo en el que Ulises Apostolo expresa su desconcierto sobre la prolongada estadía de La Tana en el reality haciendo “la plancha”.

“Me ponés a La Tana o a Sandra y a La Tana la pongo como ganarte de un auto, pero de ninguna de las dos se entiende cómo llegaron tan lejos”, dijo el cordobés en una charla con Eugenia.

Luego de ver la crítica de Ulises a su participación en GH, Katia le respondió con una frase contundente: “Nunca hay que subestimar ni en el juego ni en la vida”.

“No sé el porcentaje (con el que me fui), pero estoy feliz. Yo siento que ya gané”, aseguró La Tana.

La jugadora quedó en el versus con Eugenia Ruiz y el público decidió que se vaya con el 52,4 % de los votos. El restante, 47,6%, lo acumuló la jugadora de Santiago del Estero.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

LA TANA EXPLICÓ POR QUÉ HIZO “LA PLANCHA” EN GRAN HERMANO CUANDO ENTRÓ

En ese marco, La Tana explicó por qué las primeras semanas de juego estuvo inactiva y recluida.

“El tiempo que estuve planchada en la casa fue porque me costó mucho adaptarme a la casa".

“También, yo pensé que tenía todo resuelto en la vida y me di cuenta de que tenía muchas cosas que sanar”, expuso la ex GH.

“Me encontré con traumas, con heridas del pasado. Eso me hacía estar conociéndome a mí misma. Es difícil. Siento que hice las paces conmigo y me superé”, agregó.

LA TANA DE GRAN HERMANO HABLÓ DE SU ALIZANZA CON TATO Y DE SU ENOJO CON ULISES

“Me uní con Tato porque con Eugenia y Selva estaba todo mal. Con Devi no estaba todo mal, pero estaba mucho con ellas. A Devi lo quiero mucho”, dijo la reciente eliminada.

Sobre el cordobés, apuntó con determinación: “A Ulises no, no lo quiero. Él me soltó la mano. Al principio se aferró a mí y después se fue con Jeni”.

