A pocas horas de la eliminación de Katia “La Tana” Fenocchio de Gran Hermano, con el 52,6 % en el versus con Eugenia Ruíz, estalló la primera pelea en la casa.

Luz Tito y Selva Pérez se disputaron un par de zapatillas que dejó su excompañera de reality y, lejos de ponerse de acuerdo rápidamente, se chicanearon con sarcasmo e ironía, sin elevar el tono de la voz, pero con visible enojo.

GRAN HERMANO: LA TENSA PELEA DE LUZ Y SELVA A MINUTOS DE QUE LA TANA FUERA ELIMINADA

“Prefiero quedarme con estas zapatillas que son más anchas y el número me queda perfecto”, le dijo Selva a Luz, en alusión a uno de los dos pares de zapatillas que dejó La Tana antes de irse del reality.

Indignada porque la señora de Uruguay se adueñó rápidamente del calzado, la jujeña le retrucó: “¿Pero no te parece mejor compartir? Las dejó para todas, no para vos”.

“Y no, por eso que te acabo de decir. Sino no tengo drama. Estas no las podés usar”, le contestó Selva, prologando el ida y vuelta y matizándolo con reproches.

