Una vez más, un comentario desafortunado, desgraciado y polémico se hizo presente en la casa de Gran Hermano y la tuvo como protagonista a Eugenia Ruiz.

En una discusión con La Tana, la participante hizo alusión a la tragedia de los Andes y la cancelaron con contundencia en redes sociales.

“Menos mal que te conocí acá adentro y no en el avión de Viven. Esta te come viva, en la montaña, miedo con vos, sos de lo último. Vos me comés el culo viva, vos comés el culo vivo”, le dijo Eugenia a su compañera, cosechando el repudio del público.

Indignado con la comparación que hizo la mujer de Santiago del Estero, Gran Hermano le marcó el error y le dio la posibilidad de que se retracte en vivo.

EL FUERTE LLAMADO DE ATENCIÓN DE GRAN HERMANO A EUGENIA

“El comentario provocó desaprobación en muchos participantes. En el marco de una discusión, Eugenia se refirió a la tragedia de los Andes para criticar la actitud de una compañera. Hace tiempo dejé pasar una expresión similar de Eugenia”, dijo el Big.

“El terrible accidente aéreo de 1972 de ninguna manera puede usar como comparación en cualquier discusión que suceda en mi casa. Sería frivolizar un acontecimiento que aún todos lamentamos, con nuestros hermanos uruguayos”, continuó con un tono de voz severo.

“Entiendo que Eugenia no tuvo intención de trivializar el suceso, pero le otorgo la palabra”, expuso Gran Hermano en vivo.

EL DESCARGO DE EUGENIA TRAS SU LAMENTABLE COMENTARIO SOBRE LA TRAGEDIA EN LOS ANDES

“Lejísimos de mí está frivolizar semejante tragedia. Soy fanática de todos los sobrevivientes por todo lo que han tenido que pasar, por cómo se han manejado en semejante situación límite”, manifestó Eugenia.

“Ha sido un ejemplo desafortunado, demasiado específico, porque lo he tomado de un dicho: ‘El traidor en el llano, en la montaña te asesina’. Y me he querido referir a La Tana diciéndole lo que le he dicho. Pido disculpas”, prosiguió la participante de GH.

Y aseguró: “Lo que dije no tiene nada que ver con ellos, los admiro sobremanera. He estado mal en poner ese ejemplo. No tiene nada que ver con ellos ni con la tragedia”.

Y concluyó su descargo sosteniendo la crítica a La Tana: “Fue para decir que no confío en La Tana, que es muy traidora y que en una situación límite dormiría con un ojo abierto estando La Tana”.

