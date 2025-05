Eugenia Ruiz se tomó unas copas de vino de más en la casa de Gran Hermano y explotó contra Luz Tito y Lourdes Ciccarone.

Las participantes que fueron atacadas con insultos y con reclamos hirientes por parte de la mujer de Santiago del Estero hicieron sus respectivos descargos, en los que destacaron que Eugenia suele excederse con el alcohol con frecuencia.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

LA CHARLA DE LUZ CON TATO SOBRE EL CRUCE CON EUGENIA

“Me dijo que no era normal que me acuerde de lo que sueño. Estaba copeteada, es una realidad. Yo después le dije ‘me insultaste’ y no se acordaba”, le dijo Luz a Tato, indignada.

“Me decía si soy o me hago. Soy así, volada, distraída. Qué sé yo si está casada o no. Y se agarró de lo que yo soñé un día con Luchi. Y me dijo ‘que acá la joden con Juan Pablo’”, continuó la joven de Jujuy.

Enojada con Eugenia siguió: “Ayer me dijo ‘sos una conchuda’… Vomitó mierda. Después me pidió perdón. Pero me dijo que soy oscura, turbia”.

“Y ahora dice que no se acuerda”, le contestó Tato.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

LOURDES SE DESCARGÓ EN STREAM TRAS SER ATACADA POR EUGENIA

“Siempre quiere rebajar al otro con todo. Conmigo no va a pasar. Por más que me bardee, me lo paso por el ort... A Luz y a mí fue a las que más bardeó”, dijo Lourdes.

“Nos dijo que no tenemos amigas, que no nos quiere nadie. Pero lo que me diga, no me afecta. Ella es la que tiene inseguridades”, continuó la Gran Hermano.

Sobre la conducta agresiva de Eugenia cada vez que toma, Lourdes agregó: “Yo no tengo que tomar alcohol para decir lo que pienso… Necesita tener alcohol encima para hablar. Siempre tiene que estar copeteada para hablar”.

“No digo que está mal ponerse en pedo, yo me pongo en pedo. Todos nos ponemos en pedo”, prosiguió Lourdes y desde la producción del reality sacaron del vivo el descargo.

