Lucía “Luchi” Patrone de Gran Hermano sorprendió al panel de A la Barbarossa a revelar los verdaderos sentimientos de Santiago “Tato” Algorta por Luz Tito, participante por la que declaró sentirse fuertemente atraído.

“Ya que formás parte de El Tridente, ¿Tato muere de amor por Luz? ¿Por qué no chapan?”, le preguntó Pía Shaw a la última eliminada del reality.

Sin dudar, Luchi respondió: “No, no. Para mí no. Y yo se lo pregunté. Le dije ‘che, amigo, decime la verdad’. Y me dijo que ‘no, ya está’”.

Y agregó: “Al principio sí le parecía linda, pero ya la ve como una amiga. Y yo le creo. No sé cómo se verá afuera”.

“Yo con Tato tenía un vínculo distinto al de ellos. Tato era como un hermano para mí. Ellos eran más maduros y yo una nena”, dijo Lucía Patrone asegurando que al uruguayo se le pasó el enamoramiento.

LUCÍA “LUCHI” PATRONE, ELIMINADA DE GRAN HERMANO

Luego de tres meses en la casa de Gran Hermano, Luchi quedó fuera de juego y se despidió de sus competidores con nostalgia.

“Denlo todo. Los quiero mucho a todos. No falta nada”, dijo la joven. Luego le habló a Gran Hermano: “Gracias Big. Gracias por todo. Los quiero mucho. Gracias Gran hermano, fui muy feliz”.

“Tato, Luz, brillen. Los quiero mucho”, concluyó Luchi, dejando al reality con nueve participantes.

