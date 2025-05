A poco más de dos años de salir de la casa de Gran Hermano 2023 y de saltar a la fama sin una red de contención, Lucía Maidana contó por primera vez el grave episodio que vivió en medio de un ataque de pánico, el cual le desencadenó ansiedad y depresión.

La conductora del stream de eltrece Esto queda acá reveló que terminó en el hospital luego de ser blanco de una potente campaña de cancelación, a la que se le sumó una incisiva intromisión en su vida privada por parte de los medios de comunicación.

Foto: captura de pantalla del stream Esto queda acá.

LUCÍA MAIDANA HABLÓ DE LA SALUD MENTAL Y LA CRISIS QUE SUFRIÓ TRAS SER CANCELADA

“La cabeza te engaña. Los que sufren de depresión tienen ese pensamiento constantemente”, dijo Luchi, en alusión a la sensación de muerte que sintió el padre de su compañera Anny Bellicoso, a raíz de un ataque de pánico que sufrió en Chile, el fin de semana pasado.

En primera persona, la streamer salteña continuó: “El año pasado, yo descubrí los ataques de pánico. Terminé en el hospital”.

“Fue en el momento en el que me habían cancelado y salió una nota en un medio muy conocido (LAM), en la que deschavaban cosas mías, y me dio un ataque de pánico. A la noche sentí que me moría”, detalló Lucía.

Y prosiguió con el delicado relato: “Fui al baño y agarré una tableta, de no sé qué, y empecé a meterle. Dije ‘necesito curarme’. Sentía que me moría. ¡Fue horrible!”.

“Cuando me di cuenta de que me había tomado una tableta entera, tuve que ir al hospital. Fue heavy mal… Mi cabeza me decía ‘morite, te tenés que morir, te estás muriendo, te vas a morir’… Yo me despedí de mis hermanos", afirmó Luchi poniendo sobre la mesa la salud mental, los daños que causan los odiadores seriales en las redes sociales y el tratamiento malintencionado de la información.

