El lunes por la tarde, Lucía Maidana y Nicolás Grosman recurrieron a sus redes sociales para dar su versión de los hechos, luego de que Florencia Regidor comunicara que su noviazgo con el finalista de Gran Hermano 2023 había llegado a su fin por una infidelidad.

Luego de dos días de estricto silencio y de ser hostigados, funados y cancelados con inadmisible violencia en las redes sociales, Luchi y Nico rompieron el silencio.

EL COMUNICADO DE LUCÍA MAIDANA

“Quiero dirigirme a ustedes para dar la cara después de recibir todo tipo de agresiones hacia mí y a mi familia, y de pasarla muy mal”.

“Lo que pasó con Nicolás fue en un contexto de dos personas solteras que se respetan mucho y no pasó a mayores”.

“Dejen de mentirle a la gente con confusiones y mentiras que no hacen más que lastimar”.

“Les pido mis más sinceras disculpas si en algún momento ofendí a alguien. Les ruego respeto y comprensión. Muchas gracias a todos. Los quiero”.

EL COMUNICADO DE NICOLÁS GROSMAN

“Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo”.

“De hecho, a mí fue que me dijeron que ya no daba para más y que todo estaba terminado, incluso antes de que llegue a Uruguay”.

“No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona”.

“Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Ese mensaje que vieron en la historia anterior es del jueves, a las 15 horas, antes de todo. Como yo no soy una persona que miente, luego terminé aclarando lo que había pasado, que fue algo mínimo en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron”.

“No normalicemos dejar a una persona y volver a nuestra merced, como si nada hubiera pasado. Por eso en mi comprensión todo estaba terminado”.

