El paso de Lucía Maidana por Gran Hermano 2023 hizo que su gemela, Jacinta, no sea ajena a la exposición y el escándalo que actualmente rodea a Luchi la llevó a hacer un contundente descargo en redes sociales.

¿Qué pasó? El 24 de agosto, Florencia Regidor anunció que se separó de Nicolás Grosman porque le fue infiel. Acto seguido, Federico “Manzana” Farías afirmó que la tercera en discordia fue Lucía.

Repletas las redes sociales de odiadores seriales, disparando sin filtro con los tres involucrados en esta desafortunada historia, Jacinta Maidana decidió romper el silencio, mientras su hermana se guardó.

EL DESCARGO DE JACINTA MAIDANA Y SU FUERTE DEFENSA A LUCÍA

“No voy a entrar en un juego que no va con mis valores y mi educación”.

“No me chupa un huevo todo lo que está pasando. Si me muestro desinteresada o que salgo con mis amigas es porque no quiero que este juego violento me limite a divertirme con mis amigas y estar con la gente que me conoce y me quiere”.

“No es un juego la vida real”.

“No es un juego estar haciendo mal y recibir odio de personas que le dimos un hogar, le dimos cariño y siempre estuvimos para lo que necesitaban (hablo por parte de mi familia)”.

“No es un juego estar jugando con la sensibilidad, afectividad y la salud mental de una persona”.

“No es un juego estar metiendo a mi familia”.

“Pero entiendo y respeto que ellos quieran jugar, capaz para salir en portadas y aumentar seguidores”.

“NO niego ni afirmó si pasó o no”.

“No justifico ni banco una infidelidad porque va contra mis valores”.

“Solo afirmo que Luchi nunca fue mala y siempre estuvo ahí, abriendo las puertas de su casa a todos”.

“No vamos a entrar en un juego de personas inmaduras”.

“Un día te quieren, otro te odian (qué superficial ese mundo). ¿Ustedes ven futuro a largo plazo a esas personas si van a hacer así toda la vida?”.

“Luchi es sólida y ustedes una sociedad liquida”.

“En fin, que tiren la primera piedra porque ellos están libres de pecado”.

“Yo voy a abrazar a una persona sensible, linda y con un proyecto de vida, que es mi hermana”.

CATALINA GOROSTIDI, JOEL OJEDA, MANZANA Y VIRGINIA DEMO, LETALES CON LUCÍA MAIDANA Y NICOLÁS GROSMAN

Horas previas a que Florencia Regidor comunicara en sus redes sociales su separación de Nicolás Grosman, Catalina Gorostidi, Joel Ojeda, Virginia Demo y Manzana salieron a destrozar a Lucía Maidana por ser la tercera en discordia en la ruptura y a darle duro a Nicolás.

El grupo denominado “Vizcachera” en Gran Hermano 2023 se solidarizó con su amiga, Flor, y fue letal con Grosman y Maidana.

