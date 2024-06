Luego del tenso momento que vivió Florencia Regidor con la entrada de Lucía Maidana a Gran Hermano 2023, donde le dijo a Nicolás Grosman que lo esperaba afuera, la última eliminada del reality de Telefe y su excompañera tuvieron un tenso cara a cara en vivo.

Así fue el ida y vuelta de Florencia y lucía en Cortá por Lozano, con la intervención de la conductora, Vero Lozano:

Vero: -Está Florencia y está Luchi que con esa carita dijo ‘lo espero afuera a Niico’.

Lucía: -Bueno, veremos qué elige.

Florencia: -Sí, lo que no sabes es que yo vi los programas antes de entrar y sé por quién lloraba Luchi antes de entrar.

Vero: Luchi, ¿te gusta o no te gusta Nico?

L: -No, me parece un pibe muy lindo. De verdad, me parece un pibe muy lindo. Yo con él. lo dije en la casa, yo con los pies no me llevaba tan bien, por un tema mío, y Nico me dio un pie a que confíe en los hombres y que me lleve muy bien con los hombres.

V: -¿Le darías un beso?

L: -Sí. Pero si está con Flor, no. Antes de que entra ella, le di un abrazo y le dije ‘te espero afuera’. Y se lo quise decir de nuevo, pero como amigo.

Foto: Captura (Telefe)

F: -Tiene muchas ‘pretendientas’ (sic), está perfecto.

L: -Igual, yo te daba celos. Admitílo.

F: -Sí, obvio que lo voy a admitir. ¿A quién no le daría celos si una persona entra y le dice ‘te espero afuera’ si está conmigo en la casa’? Yo le dije a Nico ‘si te gusta Lucho, todo bien, pero decímelo’. Y tampoco me lo decía.

¡Qué momento!

SABRINA CORTEZ Y ALAN SIMONE SE BESARON AL REGRESAR A GRAN HERMANO

Si bien eran fuertes los rumores que hablaban de la historia de amor que habría nacido entre Sabrina Cortez y Alan Simone tras salir de Gran Hermano 2023, los exparticipantes siempre prefirieron mantener en el anonimato los detalles sobre su presente sentimental. Hasta ahora.

Luego de que los 11 exjugadores restantes que faltaban que vuelvan a la casa cruzaran la puerta, Sabrina le dio un tremendo beso a Alan que no pasó desapercibido para los que siguen en juego, que estaban viendo toda la escena desde el SUM. Ante esto, todos se unieron en un grito unánime y celebraron que se haya formado esta nueva pareja.

Foto: Captura (Telefe)

Más tarde, Juliana “Furia” Scaglione volvió a ser testigo de otro romántico beso entre los jóvenes y opinó de esta relación: “¡Mirá cómo se aman! ¡Están enamoradísimos!”, expresó. Y Bautista Mascia cerró: “Obvio que se aman, ya se amaban”.