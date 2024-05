Emmanuel Vich recibió en Gran Hermano 2023 a su amiga Noelia “La Gata” Martínez. Durante una charla íntima, el participante, que está casado hace 11 años con un militar de la Fuerza Aérea, reveló qué sintió cuando conoció a Sabrina Cortez.

“Me quedé flasheado, no me pasó nunca en la vida”, aseguró el participante, rememorando cómo fue la primera vez que vio a la “hermanita”, a quien definió como “hipnótica”.

“Me quedé flasheado, no me pasó nunca en la vida”.

“No sabés lo que me pasó Noe, conozco mucha gente linda y hasta a Nicole Neumann. Pero nunca vi a una mujer tan hipnótica, era como Xuxa, te juro por Dios... La miraba y decía ‘por Dios, ¿de dónde salió?’”, siguió Emma, totalmente sincero.

¿EMMA VICH SE ENAMORÓ DE SABRINA CORTEZ?

Antes de cerrar, Emma contó si se enamoró de Sabrina.

“¿No te habrás enamorado?”, le pregunto Noe a su amigo.

“¡No! Me quedé flasheado con lo hermosa que era”.

“¡No! Me quedé flasheado con lo hermosa que era. Nos hicimos amigos. Nos bañábamos en conch... y hasta me depilaba la espalda ¿Y sabés qué pasó? Me parece que se enamoró de un amigo mío, del Alan. Ella tenía novio afuera y bueno, pasaron cosas”, cerró, haciendo memoria.