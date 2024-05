A poco de que Juliana “Furia” Scaglione decidiera dar por terminada su relación con Emma Vich, Noelia La Gata (la famosa cantante que ingresó a Gran Hermano 2023 para alentar a su amigo) se propuso unir las partes, pero la jugadora es implacable con su postura.

Así se pudo ver en un video que se viralizaó en las redes donde la artista se dirige a la joven: “No me voy a ir de esta casa sin que me entrenen un día el Chino (por Martín Ku) y otro día Furia”, se la escuchó decir a Noelia, pese a que Juliana optó por llamarse a silencio y ni siquiera mirarla.

La gata Noelia, amiga de Emma Vich (Foto: captura de Telefe)

“Me encantaría Furia, ¿sabés? Que me entrenes. No seas mala. Yo quiero que me entrenes vos un día”, agregó. A lo que la participante susurro un picante “págame”, dejando en claro su mala onda con ella.

“Emma no entrena”, cerró, buscando alguna especia de complicidad con una de las concursantes más polémicas del reality de Telefe, pero sin lograr un acercamiento.

Noelia La Gata: “Me encantaría Furia, ¿sabés? Que me entrenes. No seas mala. Yo quiero que me entrenes vos un día”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SANTIAGO DEL MORO ANUNCIÓ UN INESPERADO CAMBIO DE REGLAS EN GRAN HERMANO 2023 Y SORPRENDIÓ A TODOS

En medio de la cuenta regresiva para conocer quién será el gran ganador de esta edición de Gran Hermano, Santiago del Moro sorprendió a los participantes con un anuncio que cambiará las reglas de juego dentro de la casa.

“Algo que les quiero contar ahora es que, desde ahora, se baja la espontánea y la fulminante momentáneamente”, reveló el conductor del reality de Telefe, generando todo tipo de reacciones en los jugadores.

Foto: Captura (Telefe)

“Es decir, se habilitó unos días, ahora vuelve a quedar stand by (en espera)”, agregó, sin aclarar si más adelante, ellos podrán volver a obtener este beneficio de dar más votos en la gala de nominación o mandar directamente a placa a uno de sus compañeros.

Santiago del Moro: “Algo que les quiero contar ahora es que, desde ahora, se baja la espontánea y la fulminante momentáneamente”.

“Adaptarse, chicos, recuerden. Adaptarse al juego”, cerró Del Moro, aconsejando a los chicos sobre cómo encarar la recta final.