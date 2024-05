Andrea Scaglione, la hermana mayor de Juliana “Furia” Scaglione, visitó Intrusos. En diálogo con Florencia de la Ve y sus panelistas, dio detalles inéditos no solo sobre la personalidad de la participante de Gran Hermano 2023, sino de su buen pasar económico.

La mujer deslizó que su familia se habría distanciado por conflictos relacionados con la herencia que dejaron sus padres. “Todos tienen una casa y todos la alquilaron”, detalló, dato que sorprendió al fandom de Juliana.

Al escuchar el revelador testimonio de Andrea, muchos de sus fanáticos la tildaron de mentirosa y se bajaron de la “furioneta”.

LA DESILUSIÓN DE LOS FANÁTICOS DE FURIA DE GRAN HERMANO

Una de las fanáticas de Furia compartió en X el testimonio de Andrea y apuntó muy fuerte contra quien fue su ídola.

“Pensar que Furia era mi favorita porque me conmovió que no tenga para comer y no tenga techo propio. Pero al final tiene tres casas en alquiler a su nombre, donde se llena de guita. Nos comimos el papel, me bajo de la furioneta”, sentenció, indignada.

“Siempre mintió”, “Al fin abren los ojos”, “No es fácil pasar hambre en tres casas diferentes”, “Y ustedes regalando guita en las votaciones”, “Fui engañada”, “Es una cínica mentirosa desde un principio” y “Está bien posicionada”, sumaron otros usuarios, también indignados.