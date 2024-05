Andrea Scaglione, la hermana mayor de Juliana “Furia” Scaglione, apareció por primera vez en la televisión y habló a fondo de las internas familiares.

También expresó el profundo malestar que siente por no poder ir a ver a la integrante de Gran Hermano 2023 a las galas porque su hermana Georgina “Coy” Scaglione no se lo permitiría.

“Yo me enteré por televisión que tenía una sobrina. No la conozco. El problema es Coy. Hoy ella no me dejó entrar al canal (Telefe). Yo estaba viviendo en Brasil. Cuando vine a Buenos Aires dije ‘quiero ir a ver a Juliana a la gala’”, dijo Andrea en Intrusos.

Acto seguido afirmó que la interna familiar entre los cinco hermanos (Andrea, Ezequiel, Yanel, Georgina y Juliana) comenzó con la muerte de su madre, en 2017, y terminó de estallar el año pasado, tras la muerte de su padre.

LOS MOTIVOS DE LA INTERNA FAMILIAR DE LOS SCAGLIONE

“Con Coy estoy peleada por la casa. Quiere más metros cuadrados. Todos mis hermanos tienen su casa. Yo tengo una casa que alquilo, Coy tiene una casa que alquila, Juliana tiene como 3 casas que alquila, mi hermana Yanel… Pero Coy discute mucho por los metros”, expuso la hermana mayor de Furia.

“Pero no es solo por la casa. Hay más cosas. Nosotros somos cinco hermanos. Mi mamá murió en 2017. Ese mismo año también murió mi abuela y el padre de mi hijo. Y el año pasado murió el año pasado. Ahí comenzó la sucesión”, detalló Andrea.

Con ánimo de acercarse a Coy, Andrea continuó: “No es que yo no considere a Coy como mi hermana, pero está confundida. Quiero hablar con Coy”.

“¿El dinero separó a esta familia?”, le preguntó, sin vueltas Florencia de la Ve. Y al mayor de los Scaglione respondió: “No, no es el dinero. Bueno, sí, pero también los esposo de algunas”.

“A mi hermano Ezequiel no lo veo hace 10 años. A Coy hace 2 años. La última vez que nos vimos todos fue cuando murió papá”.

Y concluyó: “No los vi más porque ellos no se comunicaron conmigo, yo siempre estuve con los brazos abiertos. Después se me dio lo de Brasil y me fui”.

La hermana mayor de Furia de Gran Hermano 2023 rompió el silencio en Intrusos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.