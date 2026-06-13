Silvina Escudero recordó el insólito momento en el que un ex arrojó su celular desde un séptimo piso para evitar que ella descubriera un presunto engaño. La confesión llegó en medio de una nueva etapa personal para la mediática, a pocas semanas de confirmar su separación de Federico, con quien se había casado en 2022 tras varios años de relación.

En su programa de streaming AME (Al modo Escudero), que se emite por la plataforma 11 Reyes, la conductora abrió el juego sobre las experiencias amorosas y compartió una historia que dejó a todos sin palabras. Fue mientras hablaban sobre la costumbre de revisar teléfonos celulares en las parejas, Escudero recordó una situación que vivió años atrás con un novio cuya identidad prefirió no mencionar.

“Les cuento una historia que me pasó por revisar celulares. Estaba en una reunión con mi novio de aquel momento. Estábamos hablando y le llega un mensaje. Mi mirada se fue al mensaje porque el teléfono estaba sobre la mesa, al lado mío”, comenzó relatando.

Silvina Escudero contó la reacción de un ex cuando le descubrió una infidelidad (Foto: captura de streaming AME).

Según explicó, alcanzó a ver una dirección que le llamó la atención porque coincidía con la vivienda de su pareja. “Terminó la reunión y le pregunté quién era. Se puso nervioso. Me dijo ‘¿qué?’. Entonces le pedí que me dejara ver el celular porque había visto algo raro”, continuó.

Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado: “¡Tiró el celular por el balcón del séptimo piso para que no lo vea!”, contó entre risas e incredulidad y agregó: “¿Sabés lo que debía haber en ese celular? Porque tiraste un teléfono, con lo que cuesta, desde un séptimo piso para que se estrelle contra el asfalto. No puedo creerlo”.

Silvina Escudero contó la reacción de un ex cuando le descubrió una infidelidad (Foto: captura de streaming AME).

Si bien Escudero evitó dar nombres, muchos interpretaron que podría estar haciendo referencia a Matías Alé, con quien mantuvo una mediática relación años atrás. Sin embargo, la conductora nunca confirmó esa versión.

SILVINA ESCUDERO Y SU PRESENTE TRAS LA SEPARACIÓN DE SU EXMARIDO, FEDERICO

La revelación llega en un momento de cambios para la actriz. Luego de poner fin a su matrimonio con Federico, Silvina Escudero atraviesa una etapa centrada en sus proyectos laborales. Además de su participación en Polémica en el Bar, la bailarina apuesta fuerte a su faceta como conductora en streaming.

Lejos de esconderse tras la ruptura, Escudero se muestra activa, cercana a su público y dispuesta a compartir historias personales que marcaron distintas etapas de su vida sentimental.

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