Silvina Escudero atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida. Amante de los animales y reconocida por el profundo vínculo que mantiene con sus mascotas, la bailarina y panelista de Polémica en el Bar anunció la muerte de Mulata, su querida perra de raza Schnauzer que la acompañó durante 16 años.

A través de Instagram, Escudero compartió un emotivo álbum de fotos junto a quien consideraba una integrante fundamental de su familia y le dedicó una sentida despedida que conmovió a sus seguidores.

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

“Dieciséis años de amor puro. Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte”, comenzó escribiendo.

A lo largo del mensaje, Silvina recordó la cantidad de experiencias que compartieron juntas. Mulata no solo estuvo presente en su vida cotidiana, sino también en gran parte de su carrera profesional.

“Miro para atrás y estás en cada historia. Mi compañera de vida en todos los sentidos. Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7. Desde desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliche, hasta publicidades juntas hicimos”, expresó.

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata

La artista destacó el apoyo incondicional que recibió de su mascota en cada etapa de su vida.

“Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor. Soy una bendecida de haberte disfrutado toda esta vida”, escribió.

Además, recordó el rol especial que tuvo Mulata dentro de la familia de animales que fue construyendo con los años: “Fuiste la pionera de esta manada y aceptaste a cada nuevo integrante con todo tu amor; hermanos que quedaron y rescatados que partieron”.

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

Con el corazón roto por la pérdida, Silvina confesó: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar”.

“Qué difícil va a ser no tener tus besos diarios, no verte, no abrazarte, no tenerte. Aún no caigo en esta nueva realidad”, agregó.

Hacia el final del mensaje, Escudero dejó en claro la huella imborrable que Mulata dejó en su vida: “Fuiste de las mejores y mayores presencias de mi vida. Cada conversación con vos, sí, porque hablábamos un montón, en nuestro idioma, de nuestra forma”.

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

Y cerró con palabras cargadas de amor y dolor: “Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza de que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única. Mi reina, mi amor, mi Mulata. Te amo por toda la eternidad”.

La publicación concluyó con las fechas que marcaron la vida de su fiel compañera: “16.08.2010 - 01.06.2026”.

La emotiva despedida de Silvina Escudero a Mulata (Foto de Instagram)

Se separaron Silvina Escudero y su esposo tras 9 años de amor

Silvina Escudero se separó de su esposo, Federico, tras 9 años de relación. La noticia se conoció en abri y fue dada en LAM, donde revelaron detalles íntimos de una crisis que llevaba tiempo.

“Está separada. Hace un mes. Él se mudó. No intentaron remar el tema, no pudieron. Tuvieron crisis, volvieron, tuvieron crisis, volvieron. Y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”, contaron al aire, dejando en claro que la ruptura no fue repentina sino el desenlace de un desgaste sostenido.