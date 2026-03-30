Silvina Escudero se tomó un respiro de la rutina y armó las valijas con destino a las playas paradisíacas de Brasil.

Acompañada por su esposo, Federico, la bailarina y panelista de Polémica en el Bar compartió postales de un viaje donde el sol, las aguas cristalinas y el estilo fueron los grandes protagonistas.

Silvina transformó la playa en su propia pasarela, luciendo una colección de bikinis supercancheras que cosecharon miles de likes en Instagram.

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis “total trend” (captura de Instagram)

Las bikinis elegidas por Silvina Escudero para meterse al mar: del neón al animal print

Durante sus días de relax, Escudero no pasó desapercibida con sus elecciones de outfits para el mar:

Impacto Neón: Una de las piezas que más llamó la atención fue una microbikini en color amarillo fluorescente. El diseño destaca por sus tiras ultrafinas y detalles en naranja vibrante, una combinación audaz que resalta el bronceado y se impone como un “must” para las más arriesgadas. Completó el look con una gorra negra, dándole un toque sporty chic ideal para protegerse del sol con estilo.

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Zebra Vibes: Para los momentos de relax en la hamaca paraguaya y paseos en barco, Silvina optó por un clásico que nunca falla: el animal print. Lució un conjunto de dos piezas con estampa de cebra en azul y blanco, una variante fresca y moderna del tradicional diseño salvaje, que combinó perfectamente con unas gafas de sol oscuras de formato rectangular.

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)





Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)





Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Otros modelos trend que lució Escudero:

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)





Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)





Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)





Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)





Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Silvina y Federico: amor en el paraíso

Más allá de los flashes y la moda, el viaje tuvo un tinte muy especial. Silvina se mostró muy compinche y apasionada con Federico, su marido, quien mantiene un perfil bajo pero siempre la acompaña en sus aventuras.

Entre risas en el agua y abrazos bajo el sol, la pareja dejó en claro que están pasando por un gran momento.

“Un pedacito de paraíso. Quedé fascinada con este lugar: aguas cristalinas y playa paradisíaca. Seguro volveré a este lugar de ensueño”, escribió Silvina en su cuenta de Instagram, resumiendo la magia de estos días de desconexión total.

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)

Silvina Escudero incendió las playas de Brasil: bikinis "total trend" y relax junto a su marido (Foto de Instagram @escuderosilvina)