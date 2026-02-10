Moria Casán protagonizó un inesperado furcio con Silvina Escudero en su programa La Mañana con Moria.
Al presentar un móvil desde la casa de la bailarina, la conductora la llamó “Escupidero”, un término que había utilizado más de una década atrás durante una escandalosa pelea que ambas mantuvieron en Bailando por un Sueño.
“Tenemos en la pileta a la Escudero con Giuliano (el productor)”, comenzó diciendo la One, mientras en pantalla se veía a Silvina bailando y tomando mate dentro del agua, en tono distendido. Sin embargo, el clima cambió cuando Moria agregó: “Ahora volvemos con la ‘Escupidero’”.
Silvina Escudero casi abandone el móvil con Moria Casán en vivo
Aunque la diva se tapó la boca y no llegó a completar la palabra, el gesto fue suficiente para que a Escudero se le borrara la sonrisa. “Ay, Dios mío, iba a decir ‘Escudero’”, intentó justificarse Casán al advertir su pícaro error.
Al escuchar el término despectivo, el mismo que Moria había usado en el recordado conflicto mediático de 2011, Silvina saludó a cámara y salió de la pileta, amagando con abandonar el móvil en vivo.
“No, por favor. Escudero responde desde la pileta”, intervino rápidamente Moria, mientras María Fernanda Callejón lanzó un comentario filoso: “Es un acting para que se le vea el traje de baño”.
“Claro, porque ella los vende. Volvé, Escudero”, dijo Moria, dando a entender que el furcio no había generado un enojo real.
Aportando buena onda al hecho, la conductora de eltrece cerró el momento con elogios contundentes hacia la bailarina, que seguía al sol y al natural: “Hay que tener ese lomo. Sin celulitis, sin medias. ¡Qué cachetazo a la genética esta mujer!”.