Silvina Escudero compartió feliz la noticia académica que la llenó de orgullo. Tras años de estudio, se recibió de Locutora Nacional y lo celebró rodeada de familiares y amigos, entre ellos su marido, Federico, sus padres, su hermana Vanina y su sobrina Joaquina.

La bailarina y panelista de Polémica en el Bar publicó un carrusel de imágenes en Instagram acompañado de un mensaje muy emotivo.

“Oficialmente soy Locutora Nacional. Soy feliz”, escribió Silvina junto a una serie de postales donde se la ve en pleno festejo, en la calle, repleta de espuma, colores y papelitos, luciendo la clásica remera intervenida.

Fotos: Instagram @escuderosilvina

Un festejo divertido y con mucho amor

La celebración incluyó carteles hechos a mano con la leyenda “Ya soy locutora”, globos metálicos, humo de colores y flores.

Además, hubo una dinámica muy divertida, típica de egresados, donde sus afectos la llenaron de espuma y color.

