El último lunes se realizó la Gala a beneficio del Hospital Rivadavia en el Hotel Sheraton, celebridades como Mirtha Legrand y su hija Marcela Tinayre dijeron presente y desde Ciudad te mostramos las fotos.

La velada de la entidad sin fines de lucro que recauda fondos para obras del hospital reunió grandes figuras del mundo del espectáculo como Iliana Calabró con su actual pareja, Silvina Escudero, entre otros.

Adriana Costantini, Soledad Silveyra, Marcela Tauro, Gabriela Sobrado, Mercedes Morán y Nancy Duré tampoco se perdieron de este evento solidario y posaron para nuestras cámaras con sus looks.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA DEL HOSPITAL RIVADAVIA

Iliana Calabró y su pareja en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Adriana Costantini en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Soledad Silveyra, Marcela Tauro en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Gabriela Sobrado en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Silvina Escudero en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Mercedes Morán en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Iliana Calabró en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en la Gala del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.