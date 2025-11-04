Noche de parejitas en los Premios Hugo 2025: las fotos de los famosos en la entrega de premios
José María Listorti y su esposa Mónica González, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos, Natalie Pérez y Tomás Rottemberg dijeron presente.
El último lunes se entregaron los Premios Hugo 2025 en el Teatro Coliseo y desde Ciudad te mostramos las fotos de todos los famosos que dijeron presente en el evento que premia a lo mejor del teatro musical argentino.
Entre ellos estuvieron Aníbal Pachano, Luciano Cáceres, Germán Tripel, Evelyn Botto, Gloria Carrá, Fer Dente, Vico D’Alessandro, Agustín ‘Soy Rada’, Julita Nair Calvo y Gonzalo Gerber.
José María Listorti y su esposa Mónica González, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos, Natalie Pérez y Tomás Rottenberg, Agustín Sullivan, Federico Seeber, Osvaldo Laport con Viviana Sáez tampoco se perdieron de la noche de premiación.