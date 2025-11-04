El último lunes se entregaron los Premios Hugo 2025 en el Teatro Coliseo y desde Ciudad te mostramos las fotos de todos los famosos que dijeron presente en el evento que premia a lo mejor del teatro musical argentino.

Entre ellos estuvieron Aníbal Pachano, Luciano Cáceres, Germán Tripel, Evelyn Botto, Gloria Carrá, Fer Dente, Vico D’Alessandro, Agustín ‘Soy Rada’, Julita Nair Calvo y Gonzalo Gerber.

José María Listorti y su esposa Mónica González, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos, Natalie Pérez y Tomás Rottenberg, Agustín Sullivan, Federico Seeber, Osvaldo Laport con Viviana Sáez tampoco se perdieron de la noche de premiación.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LOS PREMIOS HUGO

