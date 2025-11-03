Moria Casán está lista para volver a la pantalla chica y lo hará a lo grande: muy pronto desembarcará en eltrece con “La Mañana con Moria”, un magazine de actualidad que promete romper todos los moldes.

Con su inconfundible “lengua karateka”, la diva argentina se pondrá al frente de un programa que mezclará debates, información, espectáculos y mucho humor.

Un equipo de especialistas y figuras para arrancar el día con todo

La conductora estará acompañada por un verdadero “dream team” de panelistas y especialistas: Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya. Cada uno aportará su mirada y experiencia en temas de actualidad, policiales, política, espectáculos, salud y entretenimiento.

El objetivo es claro: informar y entretener, pero siempre con el sello irreverente y audaz de Moria. El magazine promete ser un espacio donde la información y el debate se mezclan con el humor y la empatía, para que el público arranque el día bien informado y con una sonrisa.

Secciones imperdibles y el toque único de Moria

Entre los segmentos destacados, habrá para todos los gustos:

“¿What pass papi?” : Las tres noticias más importantes del día, al estilo Moria.

“El móvil de Moria” : La diva recorrerá los barrios para escuchar historias de vida y reclamos de los vecinos.

“La noticia más picante del día” : Chimentos y escándalos del mundo del espectáculo, sin filtro.

“¿Quiénes son?” : Los clásicos enigmáticos, pero esta vez, sin misterios ni vueltas.

“Si querés llorar, llorá” : Un espacio para que los televidentes cuenten sus problemas y reciban el consejo directo de la conductora más empática del país.

“La entrevista mañanera con Moria”: Famosos respondiendo las preguntas que solo Moria se anima a hacer.

Además, el Dr. Guillermo Capuya brindará consejos de salud y Valentina Salezzi compartirá recetas fáciles y rápidas para la cocina de todos los días.

Estreno 💥@eltreceoficial ya promociona el nuevo programa de Moria Casan #LaMañanaConMoria 💄

Lo vas a ver ? pic.twitter.com/cAkkxRFYi2 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) October 29, 2025

El regreso más esperado: cuándo y dónde ver “La Mañana con Moria”

El estreno será muy pronto por eltrece, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta. Lo que sí está claro es que Moria Casán vuelve con todo y promete revolucionar las mañanas con su estilo inconfundible, rodeada de un equipo de lujo y con secciones que darán que hablar.

La expectativa es enorme y el público ya palpita el regreso de una de las figuras más icónicas de la televisión argentina. “La Mañana con Moria” se perfila como el magazine que nadie se va a querer perder.